Viral Kafe di Bandung Ketahuan Buang Kucing di Karung, Netizen Ramai Serukan Boikot

JAKARTA - Viral sebuah kafe di kawasan Ciumbuleuit, Bandung, yang diduga membuang kucing ke tong sampah. Aksi tersebut menuai kontroversi.

Dugaan itu mencuat setelah akun TikTok @salsyabil1226 mengunggah beberapa slide foto yang memperlihatkan seekor kucing hidup dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke tong sampah di area kafe tersebut.

Dalam unggahan itu, pemilik akun menulis, “Baru kali ini nemu kafe psikopat. Mereka buang kucing hidup dalem karung dan dibuang ke tong sampah! Dengan alasan kucingnya mengganggu!”

Awalnya, ia mengetahui kucing yang dibuang tersebut setelah mendengar suara tidak biasa dari arah tempat pembuangan. Saat dicek, terdapat sebuah karung berlapis dua yang bergerak-gerak.

Ketika dibuka, ternyata ada seekor kucing yang masih hidup di dalamnya. Peristiwa itu langsung menuai reaksi keras dari netizen dan pecinta hewan.

Banyak yang mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk penyiksaan hewan, terlebih karena kucing yang masih hidup dimasukkan ke dalam karung sebelum dibuang. Pihak kafe sempat memberikan penjelasan terkait insiden tersebut.

Dalam keterangan yang diberikan melalui ulasan di Google Maps kafe tersebut, pihak manajemen menjelaskan bahwa kucing yang dibuang merupakan kucing liar. Kafe juga mengklaim bahwa tempat mereka tidak pet friendly.

Namun, keterangan itu dibantah oleh pemilik akun. Ia menjelaskan bahwa saat menemukan kucing tersebut, hewan itu mengenakan kalung, yang menandakan bukan kucing liar. Netizen pun ramai berkomentar karena menurut mereka, kucing liar sekalipun tidak pantas diperlakukan demikian.