Viral! Perjuangan Ayah Rela Naik Kapal dari NTT ke Bandung demi Hadiri Kelulusan Anak

SEBUAH video viral di media sosial yang perlihatkan perjuangan seorang ayah demi hadiri kelulusan anak. Dia rela menempuh perjalanan ribuan kilometer dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Bandung.

Perjuangan ayah ini sangat menyentuh karena meski tak punya yang cukup untuk naik pesawat, dia tetap berjuang keras untuk hadiri hari spesial sang anak. Bahkan, dia rela tempuh perjalanan dengan menaiki kapal hingga berlanjut ke jalur darat.

1. Perjuangan Ayah

Kisah penuh haru datang dari seorang ayah petani asal Desa Manufui, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur. Dengan penampilan sederhana dan sandal jepit yang melekat di kaki, ia menarik perhatian publik setelah diketahui menempuh perjalanan ribuan kilometer demi menghadiri pelantikan anaknya di Bandung.

Demi bisa menyaksikan momen penting dalam hidup sang anak, pria sederhana ini harus melewati perjalanan yang tidak mudah. Ia memulai langkah dari desa, berjalan kaki dalam kondisi terbatas. Lalu, dia melanjutkan perjalanan dengan kapal untuk menyeberangi lautan.

Setelah itu, perjalanan masih berlanjut dengan bus selama berjam-jam hingga akhirnya tiba di Bandung. Semua itu ia lakukan tanpa keluhan demi melihat langsung anaknya berdiri di momen pelantikan yang telah lama dinantikan.