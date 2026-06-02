Benarkah Semprot Parfum di Leher Sebabkan Kanker dan Tiroid? Ini Jawaban Dokter

JAKARTA - Mitos yang menyebut kebiasaan menyemprotkan parfum di area leher dapat memicu gangguan tiroid hingga kanker kembali ramai diperbincangkan. Namun, menurut dokter dan edukator kesehatan, dr. Adam Prabata, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang kuat yang mendukung klaim tersebut.

Penjelasan itu disampaikan dr. Adam melalui unggahan di akun X miliknya, @AdamPrabata. Ia menerangkan bahwa anggapan tersebut berawal dari pembahasan mengenai kandungan bahan kimia tertentu dalam parfum yang dikenal sebagai endocrine-disrupting chemicals (EDC).

Bahan kimia ini diketahui berpotensi mengganggu sistem hormon dalam tubuh apabila terpapar dalam jumlah dan kondisi tertentu.

“Izin menjelaskan ya! Nah sebetulnya hingga saat ini BELUM ADA BUKTI KUAT bahwa menyemprot parfum di area leher itu bisa meningkatkan risiko penyakit tiroid atau kanker di area leher,” tulis dr. Adam.

Ia menjelaskan, beberapa zat yang termasuk kelompok EDC dan dapat ditemukan pada sejumlah produk parfum antara lain phthalates, parabens, dan triclosan. Meski demikian, paparan zat-zat tersebut tidak berkaitan secara spesifik dengan lokasi penyemprotan parfum di leher.