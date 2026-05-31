HOME WOMEN LIFE

Viral! Penumpang Nekat Lompat dari Kereta Api Sebelum Rangkaian Berhenti, Ada yang Terjatuh

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |06:03 WIB
Viral! Penumpang Nekat Lompat dari Kereta Api Sebelum Rangkaian Berhenti, Ada yang Terjatuh (Foto: Instagram)
JAKARTA - Aksi sejumlah penumpang yang turun dari kereta api sebelum rangkaian berhenti sepenuhnya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, beberapa penumpang terlihat nekat melompat dari kereta yang masih bergerak, bahkan ada yang terjatuh saat mencoba turun.

Video tersebut menjadi perhatian publik setelah diunggah oleh akun Instagram @andryanto_wisnuwidodo. Dalam rekaman itu, terlihat sejumlah penumpang berusaha turun ketika kereta masih melaju pelan menjelang berhenti di stasiun.

Awalnya, satu penumpang tampak berhasil melompat turun saat kereta masih bergerak perlahan. Tak lama kemudian, penumpang kedua melakukan hal serupa dan berhasil mendarat tanpa kendala.

Namun, saat kamera menyorot penumpang berikutnya, ia terlihat terjatuh ketika turun dari kereta yang masih berjalan. Dari kejauhan, tampak pula seorang penumpang lain yang turut terjatuh akibat melompat sebelum kereta berhenti sempurna.

Dalam keterangan unggahannya, pemilik akun menyebut peristiwa tersebut terjadi saat Kereta Api Walahar tiba di Stasiun Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Detik-detik penumpang lompat keluar dari gerbong KA Walahar saat kereta masih berjalan di Stasiun Cikarang,” tulis akun tersebut.

Reaksi Netizen

Video itu pun viral dan menuai beragam komentar dari netizen. Banyak yang menyoroti dua penumpang yang terlihat terjatuh karena mendarat menggunakan kaki kiri terlebih dahulu saat turun dari pintu sebelah kanan kereta.

