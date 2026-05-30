Jangan Panaskan Gulai dan Rendang Berulang-ulang, Dokter Bongkar Efeknya

MENYIMPAN sisa makanan berlemak seperti gulai dan rendang, lalu memanaskannya kembali berulang kali selama beberapa hari jadi kebiasaan sejumlah orang. Padahal, kebiasaan ini bisa timbulkan efek berbahaya.

Sejumlah orang tetap melakukannya karena dianggap praktis agar makanan tidak terbuang. Namun, dari sisi kesehatan, pemanasan berulang ternyata tidak selalu aman.

1. Pemanasan Berulang dan Perubahan pada Lemak

Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, dr. Dwi Rendra Hadi, Sp.PD, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone, mengatakan bahwa proses pemanasan makanan yang mengandung lemak hewani dapat memicu perubahan pada struktur kolesterol di dalamnya.

Salah satu proses yang bisa terjadi adalah terbentuknya Cholesterol Oxidation Products (COPs). Ini adalah senyawa hasil oksidasi kolesterol akibat pemanasan berulang atau suhu tinggi.

“Pemanasan makanan itu pada prinsipnya, untuk daging, meningkatkan kolesterol. Jadi pemanasan daging yang berulang kurang bagus karena meningkatkan Cholesterol oxidation products (COPs),” ujar dr. Rendra.