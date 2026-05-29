Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Dokter Tirta saat Ngajar Anak SD, Netizen Salfok Cara Penyampaiannya yang Totalitas: Semua Digas

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |08:05 WIB
Viral! Dokter Tirta saat Ngajar Anak SD, Netizen Salfok Cara Penyampaiannya yang Totalitas: Semua Digas
Dokter Tirta ngajar anak SD. (Foto: Instagram/@dr.tirta)
A
A
A

JAKARTA – Influencer kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi, saat ini tengah mencuri perhatian netizen. Pasalnya, video saat dirinya memberikan edukasi kesehatan kepada anak-anak di sekolah dasar viral di media sosial.

Video tersebut diunggah langsung dalam akun media sosial miliknya. Dalam video itu terlihat dr. Tirta sedang memberikan pelajaran dan edukasi kepada anak-anak tentang kesehatan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Dr Tirta

1. Ngajar Anak SD

Dalam takarir unggahannya, Dokter Tirta membenarkan bahwa video tersebut merupakan momen saat dirinya memberikan edukasi kepada teman sekelas sang anak di SD Al Azhar Yogyakarta.

“Sekali2 ngajar di kelas 1 sd. Ini kebagian jadwal ngajarin hidup sehat, makan sehat dan olahraga ke temen sekelas anakku di sd al azhar jogja,” tulis dr. Tirta dikutip Jumat (29/5/2026).

Dalam video itu, Dokter Tirta tampak memberikan edukasi terkait kesehatan kepada anak-anak. Bahkan, ia sempat mengajak mereka melakukan push up bersama dengan cara yang benar.

Hal itu sontak mencuri perhatian netizen. Sebba, dia biasanya dikenal dengan sikap yang keras dan cara penyampaian yang tegas kepada audiens.

2. Jadi Sorotan

Sikap tersebut menjadi sorotan karena ternyata cara penyampaian sang dokter tidak berubah meski kepada anak-anak. Namun bahasa yang digunakan lebih tepat dan sesuai dengan umur mereka. Apalagi, momen Dokter Tirta mengajar anak-anak sangatlah langka dan tidak pernah terbayang di benak netizen.

Para netizen pun kemudian langsung membanjiri kolom komentar unggahan tersebut dengan komentar bernada lucu sampai mengapresiasi dr. Tirta dalam video tersebut. Salah satunya seperti komentar dari netizen dengan akun @TomiokaGiyu.

“Ternyata ga mandang bulu, semua digas,” tulisnya dalam kolom komentar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ngajar Anak SD Dokter Tirta Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/612/3221499/kakek_dan_cucu-k3a6_large.jpg
Viral! Kakek Kebingungan Cucu Blasteran Minta Buang Air Besar Pakai Bahasa Inggris, Netizen: Dari Kebelet Jadi Ilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/612/3221301/viral-ahJC_large.jpg
Viral Lomba Rebahan di Jogja dan Berhadiah Rp5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/612/3221091/viral-8IY7_large.jpg
Viral! Pengantin Potong Kue Pernikahan Pakai Parang, Netizen: Penampakan Golok Pattimura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/612/3220922/kambing_peluk_pemiliknya-PopB_large.jpg
Viral! Kambing Menangis dan Terus Peluk Pemiliknya saat Dijual untuk Kurban Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/612/3220926/ibu_masak_pakai_kaleng_bekas-DIuZ_large.jpg
Viral, Ibu Masak Telur Pakai Kaleng Bekas karena Tak Punya Gas dan Minyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/612/3220401/viral-g1ET_large.jpg
Viral! Pengantin Ditipu WO, Dekorasi dan Catering Tak Datang di Hari H
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement