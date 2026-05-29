Viral! Dokter Tirta saat Ngajar Anak SD, Netizen Salfok Cara Penyampaiannya yang Totalitas: Semua Digas

JAKARTA – Influencer kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi, saat ini tengah mencuri perhatian netizen. Pasalnya, video saat dirinya memberikan edukasi kesehatan kepada anak-anak di sekolah dasar viral di media sosial.

Video tersebut diunggah langsung dalam akun media sosial miliknya. Dalam video itu terlihat dr. Tirta sedang memberikan pelajaran dan edukasi kepada anak-anak tentang kesehatan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

1. Ngajar Anak SD

Dalam takarir unggahannya, Dokter Tirta membenarkan bahwa video tersebut merupakan momen saat dirinya memberikan edukasi kepada teman sekelas sang anak di SD Al Azhar Yogyakarta.

“Sekali2 ngajar di kelas 1 sd. Ini kebagian jadwal ngajarin hidup sehat, makan sehat dan olahraga ke temen sekelas anakku di sd al azhar jogja,” tulis dr. Tirta dikutip Jumat (29/5/2026).

Dalam video itu, Dokter Tirta tampak memberikan edukasi terkait kesehatan kepada anak-anak. Bahkan, ia sempat mengajak mereka melakukan push up bersama dengan cara yang benar.

Hal itu sontak mencuri perhatian netizen. Sebba, dia biasanya dikenal dengan sikap yang keras dan cara penyampaian yang tegas kepada audiens.

2. Jadi Sorotan

Sikap tersebut menjadi sorotan karena ternyata cara penyampaian sang dokter tidak berubah meski kepada anak-anak. Namun bahasa yang digunakan lebih tepat dan sesuai dengan umur mereka. Apalagi, momen Dokter Tirta mengajar anak-anak sangatlah langka dan tidak pernah terbayang di benak netizen.

Para netizen pun kemudian langsung membanjiri kolom komentar unggahan tersebut dengan komentar bernada lucu sampai mengapresiasi dr. Tirta dalam video tersebut. Salah satunya seperti komentar dari netizen dengan akun @TomiokaGiyu.

“Ternyata ga mandang bulu, semua digas,” tulisnya dalam kolom komentar.