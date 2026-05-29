Mitos atau Fakta: Makan Torpedo Kambing Bisa Tingkatkan Vitalitas Pria?

TORPEDO kambing atau daging setengah matang diyakini sejumlah pihak dapat meningkatkan kesuburan dan stamina pria. Tak ayal, bagian dari kambing ini kerap jadi buruan.

Namun, apakah hal itu benar adanya dari sisi medis? Mari menilik mendalam soal fakta dari hal tersebut.

1. Makan Torpedo Kambing Bisa Bikin Pria Lebih Kuat di Ranjang

Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, dr. Dwi Rendra Hadi, Sp.PD, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone, mengulas soal manfaat dari torpedo. Menurutnya, torpedo kambing memang memiliki kandungan testosterone.

Namun, hormon tersebut tidak akan memberikan efek langsung pada tubuh manusia. Sebab, hormone tersebut akan dipecah dalam sistem pencernaan sebelum diserap ke dalam darah.

Dengan kata lain, kandungan hormon yang ada di dalam makanan tidak serta-merta bisa meningkatkan kadar hormon dalam tubuh manusia setelah dikonsumsi.

“Ya, sebenarnya torpedo itu memang ada kadar testoteron tapi itu tercerna sebenarnya dalam saluran cerna,” ujar dr. Rendra.

“Jadi, secara literatur enggak ada manfaat tambahan. Ya, penelitian berkembang ya, masyarakat enggak banyak tahu,” lanjutnya.