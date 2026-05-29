Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mitos atau Fakta: Makan Torpedo Kambing Bisa Tingkatkan Vitalitas Pria?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |02:05 WIB
Mitos atau Fakta: Makan Torpedo Kambing Bisa Tingkatkan Vitalitas Pria?
Manfaat torpedo kambing. (Foto: Freepik)
A
A
A

TORPEDO kambing atau daging setengah matang diyakini sejumlah pihak dapat meningkatkan kesuburan dan stamina pria. Tak ayal, bagian dari kambing ini kerap jadi buruan.

Namun, apakah hal itu benar adanya dari sisi medis? Mari menilik mendalam soal fakta dari hal tersebut.

Torpedo Kambing Dipercaya Tingkatkan Gairah Seksual, Mitos Atau Fakta?

1. Makan Torpedo Kambing Bisa Bikin Pria Lebih Kuat di Ranjang

Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, dr. Dwi Rendra Hadi, Sp.PD, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone, mengulas soal manfaat dari torpedo. Menurutnya, torpedo kambing memang memiliki kandungan testosterone.

Namun, hormon tersebut tidak akan memberikan efek langsung pada tubuh manusia. Sebab, hormone tersebut akan dipecah dalam sistem pencernaan sebelum diserap ke dalam darah.

Dengan kata lain, kandungan hormon yang ada di dalam makanan tidak serta-merta bisa meningkatkan kadar hormon dalam tubuh manusia setelah dikonsumsi.

“Ya, sebenarnya torpedo itu memang ada kadar testoteron tapi itu tercerna sebenarnya dalam saluran cerna,” ujar dr. Rendra.

“Jadi, secara literatur enggak ada manfaat tambahan. Ya, penelitian berkembang ya, masyarakat enggak banyak tahu,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/298/3221414/ibu_hamil-6Ckh_large.jpg
Mitos atau Fakta: Ibu Hamil Dilarang Makan Daging Kambing karena Bersifat Panas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/482/3220849/daging_kambing-2giI_large.jpg
Benarkah Daging Kambing Bikin Darah Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/298/3144231/3_tips_menghilangkan_bau_daging_kurban_kambing_saat_diolah-zTMZ_large.jpg
3 Tips Menghilangkan Bau Daging Kurban Kambing saat Diolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/298/3143900/daging_kurban-p1QT_large.jpg
8 Tips Olah Daging Kurban agar Tak Bau Amis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/298/3022232/special_report_mitos_atau_fakta_daging_kambing_sebabkan_darah_tinggi-SHac_large.jpg
SPECIAL REPORT: Mitos atau Fakta, Daging Kambing sebabkan Darah Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/298/3019504/3-tips-menghilangkan-bau-daging-kambing-saat-dimasak-Ffq32LbZJm.jpg
3 Tips Menghilangkan Bau Daging Kambing saat Dimasak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement