Hindari Kebiasaan Nonton Film Porno dan Masturbasi di Pagi Hari, Ini Alasannya

JAKARTA - Kebiasaan menonton pornografi dan masturbasi atau yang kerap disebut PMO (Porn, Masturbation, Orgasm) dinilai dapat memengaruhi suasana hati dan produktivitas jika dilakukan secara berlebihan, terutama pada waktu tertentu. Salah satunya adalah di pagi hari setelah bangun tidur.

Dokter spesialis andrologi, dr. Jefry Tribowo, mengatakan pagi hari sebaiknya dimanfaatkan untuk aktivitas yang lebih positif dan produktif karena kondisi otak masih segar setelah beristirahat.

“Kalian yang sering melakukan hal ini, sebaiknya hindari waktu-waktu tertentu untuk menonton pornografi dan masturbasi. Kalau terus dilakukan di waktu itu, bukan tidak mungkin hari-hari kalian jadi terasa lebih buruk,” kata dr. Jefry dalam unggahan video di akun Instagram miliknya, dikutip Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, waktu yang sebaiknya dihindari untuk melakukan PMO adalah sesaat setelah bangun tidur. Ia menjelaskan, aktivitas yang dilakukan di awal hari dapat memengaruhi suasana hati, fokus, dan pola aktivitas seseorang sepanjang hari.

“Waktu yang sebaiknya dihindari untuk menonton pornografi dan masturbasi adalah pagi hari setelah bangun tidur,” ujarnya.

Ganggu Konsentrasi