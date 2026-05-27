Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Nyeri Perut Hebat saat Haid, Waspada Endometriosis!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |14:00 WIB
Nyeri Perut Hebat saat Haid, Waspada Endometriosis!
Ilustrasi endometriosis. (Foto: dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Endometriosis mungkin masih terdengar asing di Indonesia. Namun, sebenarnya penyakit tersebut selalu ada dan mengintai para perempuan. Endometriosis paling sering menyerang 10 persen perempuan berusia 20-an hingga 30-an. 

Mengutip Cleveland Clinic, endometriosis adalah jaringan yang mirip dengan lapisan rahim tumbuh di bagian luar rahim. Ketika jaringan ini tumbuh di tempat yang tidak semestinya, hal itu dapat menimbulkan gejala nyeri yang tidak hanya mempengaruhi siklus menstruasi, tetapi juga kehidupan sehari-hari.

Apa Saja Gejala Endometriosis?

Ada banyak gejala endometriosis, tetapi yang paling umum adalah nyeri panggul. Nyeri ini bisa terasa sangat hebat atau ringan. Gejala-gejala tersebut seringkali terasa lebih parah menjelang dan selama menstruasi.

Kamu juga perlu waspada jika mengalami gejala-gejala seperti ini:

  • Nyeri perut dan panggul yang begitu sakit sebelum dan selama masa menstruasi
  • Pendarahan yang berat selama menstruasi atau bercak (pendarahan ringan) 
  • Nyeri saat bersenggama (dispareunia)
  • Gangguan kesuburan
  • Nyeri saat buang air besar atau kecil
  • Masalah perut seperti diare, sembelit, atau kembung.

Jika kamu mengalami gejala tersebut dan tak kunjung reda, segera periksakan ke dokter ahli ya.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/629/3220868//ibu_dan_anak-5U87_large.jpg
Jangan Tunggu Haid Pertama, Edukasi Menstruasi Perlu Diberikan Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/629/3220860//menstruasi-Is7J_large.jpg
5 Perubahan Bentuk Tubuh pada Anak yang Baru Menstruasi, Orangtua Wajib Tahu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/612/3220901//menstural_cup-3MCR_large.jpg
Mengenal Menstrual Cup yang Masih Tabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/612/3220857//menstruasi-3KOB_large.jpg
Mengenal 4 Fase Hormonal Siklus Menstruasi, Penyebab Mood Perempuan Sering Berubah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/629/3218431//rahim-QDrb_large.jpg
Kisah Ayu Aulia, Mantan Model Majalah Dewasa yang Angkat Rahim karena Aborsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/482/3206727//mens-lLSB_large.jpg
3 Tips Redakan Nyeri atau Kram saat Menstruasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement