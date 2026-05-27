Percuma Pakai Skincare Kalau Jarang Ganti Sprei, Tempat Tidur Bisa Jadi Sarang Bakteri

JAKARTA - Rutinitas skincare berlapis dan produk mahal ternyata belum tentu membuat kulit sehat jika kebersihan tempat tidur diabaikan. Sprei dan sarung bantal yang jarang dicuci justru bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri, keringat, hingga tungau debu yang berpengaruh pada kesehatan kulit.

Hal tersebut disampaikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik, dr. Ayman Alatas, melalui unggahannya di platform X. Ia menyoroti kebiasaan sebagian orang yang rutin menggunakan skincare, tetapi jarang membersihkan perlengkapan tempat tidur.

Menurut dr. Ayman, sprei dan sarung bantal dapat menumpuk berbagai kotoran seperti sel kulit mati, minyak, keringat, hingga bakteri. Kondisi ini berpotensi memicu masalah kulit karena wajah bersentuhan langsung dengan permukaan tempat tidur selama berjam-jam setiap malam.

“Skincare 10 langkah, tapi sprei dicuci sebulan sekali?” tulis dr. Ayman dalam cuitannya.

Bakteri di Kasur

Ia menjelaskan, sprei yang tidak dicuci selama satu minggu dapat mengandung jutaan colony-forming unit (CFU) bakteri per inci persegi. Bahkan, jumlah bakteri pada sarung bantal disebut bisa lebih banyak dibandingkan dudukan toilet setelah digunakan selama seminggu tanpa dicuci.

“Semua produk skincare itu bekerja di kulit yang setiap malam bersentuhan langsung dengan sarang mikroba yang sama,” jelasnya.

Karena itu, dr. Ayman menyarankan agar sprei dan sarung bantal dicuci minimal satu kali dalam seminggu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit.