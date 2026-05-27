Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Percuma Pakai Skincare Kalau Jarang Ganti Sprei, Tempat Tidur Bisa Jadi Sarang Bakteri

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |08:11 WIB
Percuma Pakai Skincare Kalau Jarang Ganti Sprei, Tempat Tidur Bisa Jadi Sarang Bakteri
Percuma Pakai Skincare Kalau Jarang Ganti Sprei, Tempat Tidur Jadi Sarang Bakteri? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Rutinitas skincare berlapis dan produk mahal ternyata belum tentu membuat kulit sehat jika kebersihan tempat tidur diabaikan. Sprei dan sarung bantal yang jarang dicuci justru bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri, keringat, hingga tungau debu yang berpengaruh pada kesehatan kulit.

Hal tersebut disampaikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik, dr. Ayman Alatas, melalui unggahannya di platform X. Ia menyoroti kebiasaan sebagian orang yang rutin menggunakan skincare, tetapi jarang membersihkan perlengkapan tempat tidur.

Menurut dr. Ayman, sprei dan sarung bantal dapat menumpuk berbagai kotoran seperti sel kulit mati, minyak, keringat, hingga bakteri. Kondisi ini berpotensi memicu masalah kulit karena wajah bersentuhan langsung dengan permukaan tempat tidur selama berjam-jam setiap malam.

“Skincare 10 langkah, tapi sprei dicuci sebulan sekali?” tulis dr. Ayman dalam cuitannya.

Bakteri di Kasur

Ia menjelaskan, sprei yang tidak dicuci selama satu minggu dapat mengandung jutaan colony-forming unit (CFU) bakteri per inci persegi. Bahkan, jumlah bakteri pada sarung bantal disebut bisa lebih banyak dibandingkan dudukan toilet setelah digunakan selama seminggu tanpa dicuci.

“Semua produk skincare itu bekerja di kulit yang setiap malam bersentuhan langsung dengan sarang mikroba yang sama,” jelasnya.

Karena itu, dr. Ayman menyarankan agar sprei dan sarung bantal dicuci minimal satu kali dalam seminggu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/611/3220461/skincare-I42T_large.jpg
5 Basic Skincare Malam untuk Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/611/3218607/skincare-jhbn_large.jpg
Mitos atau Fakta: Skincare Bau Menyengat Tanda Menutupi Bau Logam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/611/3217350/skincare-U46H_large.jpg
Benarkah Skincare Abal-Abal Bisa Sebabkan Kemandulan atau Sulit Hamil? Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/611/3217231/wajah_glowing-sYXo_large.jpg
Kulit Langsung Glowing Setelah Pakai Skincare Baru Benarkah Tanda Cocok? Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/611/3217139/jerawat-KLMe_large.jpg
Mitos atau Fakta: Berhenti Pakai Skincare Abal-Abal, Kulit Otomatis Kembali Normal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/629/3217050/bumil-QPio_large.jpg
Hati-Hati! Dampak Skincare Abal-Abal pada Ibu Hamil: Janin Bisa Cacat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement