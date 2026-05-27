Hati-hati! Haid Tak Teratur Bisa Timbulkan Penyakit Ini

JAKARTA - Kamu pernah mengalami haid tak teratur? Haid yang berkepanjangan hingga berminggu-minggu, atau bahkan jadwal datangnya tak tentu. Pasti kamu merasa ada yang salah dengan tubuhmu. Sebelum menerka, kamu bisa kenali penyebabnya lebih dulu.

Sebagian besar wanita mengalami menstruasi yang berlangsung selama empat hingga tujuh hari. Dilansir dari Cleveland Clinic, menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari, tetapi siklus menstruasi normal dapat berkisar antara 21 hingga 35 hari. Faktanya, rata-rata panjang siklus adalah 29 hari.

Namun, beberapa perempuan kerap mengalami siklus haid yang tak normal. Banyak hal yang dapat menyebabkan menstruasi tidak teratur (atau siklus menstruasi tidak teratur), seperti perubahan kadar hormon, stres, kondisi kesehatan tertentu, serta obat-obatan.

Kamu perlu waspada dengan kondisi haid yang tak teratur. Sebab, ada penyakit yang mengintai jika kamu mengabaikannya.

Endometriosis

Masalah kesehatan ini terjadi ketika jaringan endometrium tumbuh di luar rahim. Jaringan tersebut sering menempel pada ovarium atau saluran tuba. Endometriosis dapat menyebabkan perdarahan abnormal, kram, atau nyeri hebat sebelum dan selama haid.

Radang Panggul