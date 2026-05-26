Kisah Calvin Dores Alami Masalah Jantung karena Riwayat Turunan dari Sang Ayah

JAKARTA - Kondisi kesehatan musisi Calvin Dores dikabarkan masih belum stabil. Sang ibu, Dagmar C. Sunardi, mengungkapkan bahwa penyakit jantung yang dialami Calvin diduga berkaitan dengan faktor keturunan dari keluarga ayahnya, mendiang Deddy Dores.

Dagmar mengatakan riwayat penyakit jantung memang ada dalam keluarganya. Bahkan, beberapa anggota keluarga disebut meninggal dunia akibat penyakit tersebut.

“Kami di keluarga memang ada turunan jantung, dari almarhum papa saya dan almarhum papa-nya Calvin ada masalah jantung. Saya juga sudah pasang ring,” ungkap Dagmar kepada iNews Media Group melalui pesan singkat.

Terkait kondisi terbaru Calvin, Dagmar menyebut putranya masih merasakan nyeri dada yang tidak biasa. Tim medis pun berencana melakukan pemeriksaan lanjutan berupa ekokardiografi atau USG jantung.

“Kami masih menunggu tim medis melakukan ekokardiografi atau USG jantung Calvin. Mohon doanya,” tuturnya.