Pasien Lansia Tak Boleh Operasi Kanker Paru, Dokter Temukan Alternatifnya

JAKARTA - Perkembangan terapi kanker paru kini semakin pesat. Saat ini prosedur pengobatan kanker paru bahkan minim sayatan dan pemulihannya lebih cepat.

Salah satu metode yang mulai banyak dibahas adalah cryoablation. Terapi ini bekerja dengan cara membekukan jaringan kanker hingga sel tumor mati. Cryoablation pun mulai diminati karena dinilai lebih ringan dibanding operasi terbuka, terutama bagi pasien kanker paru dengan kondisi kesehatan tertentu.

Selama ini, operasi masih menjadi terapi utama untuk kanker paru. Namun tidak semua pasien bisa menjalani operasi besar.

Apalagi pasien usia lanjut atau yang memiliki penyakit bawaan seperti gangguan jantung, diabetes, maupun penyakit ginjal tidak bisa menjalani operasi besar. Karena itu, terapi minim invasif seperti cryoablation mulai menjadi pilihan alternatif.

Cryoablation dilakukan menggunakan bantuan CT scan untuk melihat posisi tumor secara presisi. Setelah itu, dokter memasukkan jarum khusus bernama cryoprobe ke area kanker.