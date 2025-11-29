Kilas Balik, Ibunda Raisa Menangis Saat Dibuatkan dan Dinyanyikan 'Lagu Untukmu'

JAKARTA - Ibunda Raisa, Ria Mariaty, menangis saat dibuatkan lagu oleh anaknya. Terlebih setelah Raisa menyanyikan sebelum lagu itu dirilis ke publik.

Momen haru itu terjadi 7 tahun yang lalu dan kemudian 'Lagu Untukmu' dirilis pada Jumat 25 Mei 2018 silam.

Awalnya mula lagu itu diciptakan Raisa karena rasa cinta dan rindu kepada sang Ibu yang posisinya di Bandung. Sementara Raisa di Jakarta.

"Setelahnya aku kirim ke ibu yang masih di Bandung," ujar Raisa saat dijumpai tujuh tahun silam.

Ternyata tidak hanya Raisa yang menangis ketika mendengarkan lagu tersebut. Sang Ibunda pun langsung menangis.

"(Responnya) Ibu langsung nangis juga. Ya aku senang bisa tulis itu, mungkin ibu juga selama ini merasa kangen tanpa tahu kalau aku ternyata juga kangen sama dia," sambungnya.

