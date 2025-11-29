Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ungkapan Hati 'Lagu Untukmu', Raisa: Ibu Ku Rindu

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |17:40 WIB
Ungkapan Hati 'Lagu Untukmu', Raisa: Ibu Ku Rindu
Ungkapan Hati 'Lagu Untukmu', Raisa: Ibu Ku Rindu. (Foto: IG Raisa)
A
A
A

JAKARTA - Raisa tengah berduka. Sang Ibunda tutup usia setelah menghadapi penyakit kanker paru-paru. 

Namun Raisa tetap berusaha tegar menjalani semua proses pemakaman, hingga menghantar ke liang lahat. Raisa didampingi keluarga dan sahabat artis. Termasuk Hamis Daud, mantan suami sang pemilik suara emas.  

Riasa

Awalnya, sang Ibunda dengan nama lengkap Ria Mariaty, mengalami batuk pada Oktober 2024 selama satu bulan. Namun tidak kunjung sembuh. Setelah melalui proses medis ditemukan sel kanker stadium 4 di paru-paru.

Sel kanker tersebut sudah menyebar ke bagian lain. Raisa dan keluarga pun terus berupaya memberikan penyembuhan secara maksimal. Namun, Sabtu (29/11/2025) Ria meninggal dunia. 

Hubungan Raisa dan Sang Ibunda sangat dekat. Bahkan, Raisa mengungkapkan rasa sayangnya kepada sang ibu jauh sebelum sang Ibu dinyatakan sakit. Semua itu dikemas dalam lagu berjudul  'Lagu Untukmu'. 

Lewat lagu ini, Raisa rupanya bercerita mengenai kerinduan seorang anak pada ibunya. Ini pun menjadi lagu ketiga yang diciptakan sendiri oleh Raisa Andriana. Lagu Untukmu dirilis pada Jumat 25 Mei 2018 lalu.

"Lagu ini sangat sederhana, tentang kerinduan seorang anak pada ibu. Yang membuat lagu ini berbeda adalah karena lagu ini spesifik tentang rindu kangen ibu dari anak yang sudah dewasa, yang pengen ketemu tidak bisa. Layer-nya agak berbeda dari kangennya anak-anak sama ibu," kata Raisa saat dijumpai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (31/5/2018).

Pada saat menyanyikan dan menciptakan lagu, Raisa menitihkan air mata. Raisa sendiri memang tidak menyangka bila lagu tersebut bakal menyanjung hatinya.

"Langsung nangis (ketika dengar lagunya) sih karena ternyata lagunya sedih ya. Awalnya enggak bermaksud ke sana, cuma karena aku ke trigger aja cinta dan kangen sama ibu. Setelahnya aku kirim ke ibu yang masih di Bandung," ujar Raisa saat kala itu. 

Berikut ini lirik 'Lagu Untukmu' 

 

Halaman:
1 2
      
