Kenangan Ibunda Raisa sebagai Sosok yang Luar Biasa

JAKARTA - Musisi Afgan Syahrezq turut melayat dan mengantarkan ibunda Raisa, Ria Mariaty ke tempat peristirahatan terakhirnya di Pemakaman Umum Cinere pada Sabtu (29/11/2025) siang. Seusai pemakaman, Afgan menyampaikan belasungkawanya terhadap kepergian ibunda dari sahabatnya tersebut.

Afgan mengenang sosok Ria Mariaty sebagai sosok ibu yang luar biasa. Menurutnya, hal itu bisa dilihat langsung dari kepribadian Raisa yang merupakan seorang pekerja keras dan berdedikasi penuh pada kariernya dan memiliki hati yang baik.

"Mudah-mudahan ditempatkan di sisi-Nya, semoga buat Almarhumah Tante Ria juga bisa husnul khatimah, insyaAllah," ujar Afgan.

"Kalau sosok Tante Ria memang kalau saya lihat dari jauh sih sosok Ibu yang luar biasa ya. Gitu, kayak bisa dilihat sendiri dari Yaya gitu. Yaya kan benar-benar apa ya, seseorang yang sangat hard worker, dedicated, dan juga hatinya sangat baik gitu. Sama semua orang dia care, itu juga menurut saya contoh dari almarhumah Tante Ria juga gitu," tambahnya.