Deretan Tradisi Pernikahan Paling Nyeleneh di Dunia, Meludahi Pengantin hingga Pura-Pura Diculik

JAKARTA - Setiap negara memiliki tradisi pernikahan yang unik dan sarat makna. Tidak hanya sekadar seremoni, berbagai ritual ini dipercaya membawa keberuntungan, keharmonisan, hingga kesuburan bagi pasangan pengantin. Menariknya, beberapa tradisi pernikahan di dunia justru terdengar nyeleneh dan tak biasa.

Mulai dari pengantin pura-pura diculik, menangis sebelum menikah, hingga memukul kaki mempelai pria, semua dilakukan sebagai bagian dari adat turun-temurun. Meski terdengar aneh, tradisi-tradisi ini mencerminkan nilai budaya dan cara masyarakat setempat memaknai pernikahan. Berikut uraiannya dilansir dari laman Khushwedding.

1. Jerman: Pengantin Menggergaji Kayu Bersama

Di Jerman, pasangan pengantin menjalani tradisi bernama Baumstamm Sägen. Dalam ritual ini, pengantin pria dan wanita harus bekerja sama menggergaji batang kayu hingga terbelah dua. Tradisi tersebut melambangkan kekompakan dan kerja sama pasangan dalam menghadapi tantangan rumah tangga.

2. Rumania: Pengantin Wanita “Diculik”

Di Rumania, calon pengantin wanita kerap “diculik” oleh teman atau keluarganya sebelum upacara berlangsung. Untuk membawanya kembali, mempelai pria harus memberikan tebusan, mulai dari minuman, hadiah, hingga aksi romantis.