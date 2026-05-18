Masih Muda tapi Rambut Sudah Beruban? Ini Penyebabnya (Foto: Freepik)

JAKARTA - Rambut beruban tidak selalu menandakan seseorang sudah lanjut usia. Faktanya, uban juga bisa muncul pada usia muda akibat faktor genetik, stres, hingga kondisi kesehatan tertentu.

Dikutip dari Vogue, Robert H. Shmerling dari Harvard Health Publishing menjelaskan bahwa banyak orang menganggap stres sebagai penyebab utama rambut beruban. Ia memberi contoh penampilan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, sebelum dan sesudah menjabat.

Obama terlihat lebih beruban setelah masa kepresidenannya. Namun, menurutnya, uban sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar stres.

Faktor Genetik Jadi Penyebab Utama

Genetik berperan besar dalam menentukan kapan rambut mulai kehilangan pigmen. Penuaan rambut dipengaruhi faktor genetik dan lingkungan, terutama saat memasuki usia 50–60 tahun ketika rambut mulai kehilangan kualitas, volume, dan warna alaminya.

Waktu munculnya uban juga lebih banyak ditentukan oleh gen yang diwariskan orang tua dibanding tingkat stres seseorang.

Stres Bisa Mempercepat Prosesnya

Meski bukan penyebab langsung, stres tetap berkontribusi terhadap munculnya uban. Stres dapat memicu telogen effluvium, yaitu kondisi rambut rontok lebih cepat dari biasanya.