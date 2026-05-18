Jadwal Imunisasi Rutin untuk Bayi, Jangan Sampai Terlewat Moms!

JAKARTA - Imunisasi masih menjadi salah satu langkah pencegahan penyakit yang dinilai paling efektif dan terjangkau. Kementerian Kesehatan menyebut imunisasi mampu membantu mencegah berbagai penyakit menular sekaligus menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahun.

Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Prima Yosephine, MKM, mengatakan imunisasi berperan penting dalam penguatan layanan kesehatan dasar dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Menurutnya, meski manfaat imunisasi sudah terbukti, masih ada sebagian masyarakat yang belum melengkapi imunisasi anak karena berbagai alasan. Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan Jurnalis Pekan Imunisasi Dunia 2025 di Jakarta.

Pekan Imunisasi Dunia (PID) sendiri diperingati setiap tahun sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi pada setiap tahap kehidupan. Tahun ini, tema global yang diangkat adalah “Immunization for All is Humanly Possible”, sementara tema nasional Indonesia yakni “Ayo Lengkapi Imunisasi, Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas”.

Tantangan Cakupan Imunisasi

Berdasarkan data WHO tahun 2023, masih terdapat jutaan anak di dunia yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah anak tanpa imunisasi cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.