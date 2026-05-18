Penderita Diabetes Bisa Alami Ejakulasi Kering, Dokter: Sperma Tidak Keluar

JAKARTA - Diabetes tidak hanya berdampak pada kadar gula darah, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan organ reproduksi pria. Salah satu kondisi yang perlu diwaspadai adalah kelainan ejakulasi, termasuk ejakulasi kering yang membuat sperma tidak keluar saat orgasme.

Dokter spesialis andrologi atau kesehatan organ reproduksi pria, dr. Jefry Tribowo, dalam unggahan video di kanal YouTube miliknya bernama Jefry Tribowo mengatakan fenomena tersebut dikenal dengan istilah ejakulasi kering.

Ejakulasi kering merupakan kondisi ketika seorang pria tetap mencapai orgasme dan kepuasan saat berhubungan, tetapi tidak mengeluarkan sperma sama sekali dari organ reproduksinya.

“Selain itu juga ada loh kelainan yang disebut dengan ejakulasi kering. Pada pria yang mengidap ejakulasi kering dia bisa loh untuk mencapai orgasme dan kepuasan. Hanya saja ketika dia sudah puas anehnya tidak ada air mani yang keluar sama sekali,” kata dr. Jefry.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut dapat disebabkan oleh sumbatan pada jalur sperma atau sperma masuk ke dalam saluran kandung kemih yang secara medis disebut retrograde ejaculation atau ejakulasi retrograd.