Suka Ngemil Kuaci? Ini Manfaat Biji Bunga Matahari yang Jarang Diketahui

JAKARTA - Kuaci atau biji bunga matahari tak hanya cocok jadi camilan saat santai, tetapi juga menyimpan banyak manfaat kesehatan yang jarang disadari. Meski berukuran kecil, biji bunga matahari kaya protein, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh.

Dilansir dari Vogue, 100 gram biji bunga matahari mentah mengandung sekitar 18,9 gram protein. Jumlah ini bahkan disebut lebih tinggi dibandingkan dua butir telur besar.

Kandungan protein tersebut membuat biji bunga matahari banyak dipilih sebagai camilan praktis yang mengenyangkan. Tak hanya protein, biji bunga matahari juga kaya vitamin E yang dikenal sebagai antioksidan penting untuk membantu menjaga sistem imun dan mengurangi peradangan dalam tubuh.

Kandungan Biji Bunga Matahari

Selain itu, biji bunga matahari mengandung vitamin B dan berbagai mineral penting seperti magnesium, selenium, tembaga, zinc, zat besi, serta kalium yang berperan dalam produksi energi dan fungsi tubuh secara keseluruhan.

Biji bunga matahari juga memiliki kandungan essential fatty acids, termasuk linoleic acid, yang baik untuk kesehatan jantung. Tak hanya itu, kandungan seratnya juga cukup tinggi, yakni sekitar 7,2 gram per 100 gram, sehingga dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama.