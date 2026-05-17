HOME WOMEN HEALTH

Cairan Sperma Hanya Keluar Sedikit saat Ejakulasi? Waspada Hal Ini

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |02:06 WIB
Cairan Sperma Hanya Keluar Sedikit saat Ejakulasi? Waspada Hal Ini
Cairan Sperma Sedikit saat Ejakulasi? Waspada Salurannya Tersumbat (Foto: Freepik)
JAKARTA - Jumlah cairan sperma yang keluar saat ejakulasi ternyata bisa menjadi salah satu indikator kesehatan organ reproduksi pria. Jika volumenya terlalu sedikit atau bahkan tidak keluar sama sekali, kondisi tersebut patut diwaspadai karena bisa menandakan adanya gangguan pada saluran sperma.

Dokter Spesialis Andrologi atau Kesehatan Organ Reproduksi Pria, dr. Jefry Tribowo, dalam unggahan video di channel YouTube miliknya bernama Jefry Tribowo mengungkapkan bahwa jumlah sperma yang sedikit merupakan salah satu tanda adanya masalah pada sistem reproduksi pria.

“Tanda yang pertama yaitu adalah cairan mani yang sedikit. Saat seorang pria mengalami orgasme, maka tubuhnya akan mengeluarkan cairan air mani saat ejakulasi,” kata dr. Jefry.

Ia mengungkapkan, para pria mesti waspada jika jumlah cairan sperma yang dikeluarkan semakin sedikit atau bahkan tidak keluar sama sekali.

“Hati-hati kalau misalnya air mani yang dikeluarkan kok semakin lama semakin sedikit, atau bahkan tidak ada yang keluar sama sekali ketika ejakulasi,” tutur dia.

Waspada Jika Sperma Sedikit

dr. Jefry menyebut kondisi tersebut bisa terjadi akibat adanya gangguan pada organ reproduksi. Salah satunya adalah saluran sperma yang tersumbat sehingga cairan mani tidak dapat keluar dengan normal.

“Hati-hati kalau misalnya air maninya sangat sedikit. Salah satunya ada kasus di mana organ reproduksi pria mengalami sumbatan yang mengakibatkan air mani yang diproduksi tidak bisa keluar,” ucap dr. Jefry.

