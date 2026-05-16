Hati-Hati, Perubahan Warna Sperma Bisa Jadi Tanda Masalah Serius

JAKARTA – Memiliki sperma yang sehat adalah dambaan setiap pria. Apalagi, sperma sehat juga menjadi salah satu tolak ukur dari kesuburan seorang pria. Lalu, bagaimana cara kita tahu apakah sperma kita sehat atau tidak?

Dokter Spesialis Andrologi atau reproduksi pria, dr. Jefry Tribowo dalam unggahan videonya di akun Instagram, menjelaskan bahwa ada beberapa tanda yang mengindikasikan bahwa sperma seorang pria tidak sehat. Bahkan, tanda tersebut bisa dilihat oleh mata telanjang.

“Untuk menilai air mani ini sehat atau tidak, salah satunya kita juga bisa melihat dari mata telanjang. Salah satu komponennya itu adalah bagaimana nih warna dari air mani kita,” kata dr. Jefry, dikutip Minggu (17/5/2026).

1. Warna Sperma Sehat

dr. Jefry menyebut warna sperma yang sehat yaitu berwarna putih kental atau putih keabu-abuan. Namun, berbeda jika warna sperma yang dikeluarkan ternyata berwarna kemerahan atau kecoklatan.

“Hati-hati kalau misalnya warna dari air mani ini justru berubah. Salah satu contohnya kalau misalnya warna air maninya ini menjadi kemerahan atau bahkan kecoklatan,” ucap dia.