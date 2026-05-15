HOME WOMEN LIFE

Viral! Wajah Kucing di Thailand Jadi Bengkak Gara-gara Diberi Obat Parasetamol

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |07:05 WIB
Viral! Wajah Kucing di Thailand Jadi Bengkak Gara-gara Diberi Obat Parasetamol
Wajah kucing bengkak usai diberi parasetamol. (Foto: Rumah Sakit Hewan Ban Sat Yim)
SEEKOR kucing di Thailand ramai diperbincangkan gara-gara wajahnya bengkak. Penyebab, kucing tersebut diberi obat parasetamol.

Kabarnya, kucing tersebut mengalami keracunan obat. Beruntung, nyawanya masih bisa diselamatkan, meski wajahnya harus mengalami pembengkakan.

1. Wajah Kucing Bengkak

Dilansir dari Bangkok Post, Sabtu (16/5/2026), seekor kucing menderita pembengkakan wajah setelah pemiliknya yang sudah lanjut usia memberinya parasetamol. Sang pemilik percaya obat tersebut akan membantu kucingnya yang tampak lesu.

Kucing itu pun dilarikan ke Rumah Sakit Hewan Baan Sat Yim usai meminum parasetamol. Pihak rumah sakit langsung memberi peringatan ke public bahwa parasetamol beracun bagi kucing dan anjing.

Tidak seperti manusia, kucing dan anjing tidak dapat memetabolisme obat tersebut menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Risikonya pun sangat akut pada kucing.

Gejala keracunan parasetamol pada hewan peliharaan meliputi lesu, muntah, pembengkakan wajah dan kaki, gusi berwarna ungu tua, kesulitan bernapas, darah berwarna cokelat, dan gagal hati. Dalam kasus konsumsi dosis tinggi, kematian dapat terjadi dengan cepat.

 

