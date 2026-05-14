3 Cara Melindungi Diri dari Malaria Monyet, Jangan Abaikan!

CARA melindungi diri dari penyakit Malaria Monyet atau Malaria Knowlesi penting diketahui. Sebab, penyakit ini kini kembali merebak di Malaysia dan juga terdapat kasus di Tanah Air, tepatnya di Aceh.

Malaria Knowlesi sendiri merupakan penyakit malaria yang disebabkan oleh parasit plasmodium knowlesi yang menginfeksi monyet dan tertular kepada manusia melalui gigitan nyamuk yang membawa parasit tersebut dari monyet.

Penyakit ini biasanya terjadi di wilayah yang dekat dengan hutan atau di lingkungan masyarakat yang terbiasa masuk ke hutan. Namun, hanya jenis nyamuk tertentu seperti Anopheles yang bisa membawa atau mendistribusikan penularan virus tersebut dari monyet kepada manusia.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Inke Nadia Diniyanti Lubis, dalam media briefing “Mengenal Monkey Malaria” secara daring memberikan tips dan cara melindungi diri dari Malaria Knowlesi. Apa saja?

Berikut 3 Cara Melindungi Diri dari Malaria Monyet:

1. Pakai Kelambu saat Tidur

dr. Inke menjelaskan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri dari Malaria Knowlesi. Salah satunya adalah penggunaan kelambu saat tidur.

“Jadi untuk melindungi diri dari Malaria Knowlesi ini sebetulnya sama seperti malaria lainnya, jadi harus tidur di bawah kelambu,” jelas dr. Inke, Rabu (13/5/2026).

Ia menyebut, hal itu sangat disarankan bagi masyarakat yang tinggal di daerah endemik malaria, perbatasan hutan atau wilayah yang baru terjadi alih fungsi lahan.

“Terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, masyarakat yang tinggal di perbatasan hutan, atau masyarakat yang tinggal di tempat yang baru terjadi pengalihan fungsi lahan,” ucap dia.