Viral! Ibu Paksa Anak Ikut Nonton Konser Sambil Berendam di Malam Hari, Bikin Netizen Kesal

VIDEO viral di media sosial bikin netizen kesal bukan main. Pasalnya, dalam video tersebut, terlihat ibu yang memaksa anaknya yang masih kecil ikut menonton sebuah acara musik atau konser.

Parahnya lagi, acara konser itu digelar dengan konsep sambil berendam di air. Acara itu juga digelar malam hari, kala anak-anak harusnya beristirahat dengan nyaman di kamar.

Dalam unggahan akun Instagram @lambeturah_official, terlihat sebuah video yang menampilkan seorang ibu tengah menggendong anaknya yang sedang terlelap tidur sembari berendam di kolam yang tak terlalu dalam. Video jadi sorotan karena terdengar juga suara musik yang berasal dari panggung di depan kolam.

Video ini bikin geram netizen. Pasalnya, selain mengajak anak berendam di acara musik dengan suara menggelegar, acara juga digelar pada malam hari.

Tentunya, di waktu tersebut, anak-anak seharusnya berada di kamar. Mereka biasanya menikmati waktu untuk bermain lalu beristirahat.

Sejauh ini, belum diketahui pasti di mana video ini diambil. Ada netizen yang mengatakan bahwa video tersebut acara tersebut bukan terjadi di Indonesia.