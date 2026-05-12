Mitos atau Fakta: Cairan Keringat Mengandung Zat Berbahaya bagi Tubuh

JAKARTA - Banyak orang menganggap keringat sebagai cairan tubuh yang membawa zat berbahaya atau racun keluar dari dalam tubuh. Namun, benarkah demikian? Influencer kesehatan sekaligus dokter, Tirta Mandira Hudhi, memberikan penjelasannya terkait anggapan tersebut.

Penjelasan itu disampaikan dr. Tirta melalui unggahan video di kanal YouTube miliknya, Tirta PengPengPeng.

Dalam video tersebut, dr. Tirta menjelaskan bahwa keringat merupakan mekanisme alami tubuh untuk membantu mengatur suhu agar tetap stabil, baik saat cuaca panas maupun dingin.

Salah satunya ketika tubuh berada di lingkungan yang panas, tubuh akan mengeluarkan keringat untuk membantu menjaga suhu kulit tetap aman dan mencegah heat stroke atau sengatan panas berlebih.

“Kalau misal kamu kepanasan ya, tubuh itu akan perlahan menstabilkan suhu tubuh biar kita enggak kena heat stroke, maka tubuh akan berkeringat, biar suhu tubuhnya turun. Karena keringat itu mengeluarkan panas. Kedua, keringat itu juga mengeluarkan panas tubuh dari energi akibat aktivitas fisik yang tinggi,” kata dr. Tirta.