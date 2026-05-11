Ungkapan El dan Dul Punya Keponakan Pertama: Terharu

JAKARTA - Kelahiran putri pertama Al Ghazali dan Alyssa Daguise turut membawa kebahagiaan bagi keluarga besar mereka. Salah satunya dirasakan oleh El Rumi yang baru saja menjenguk sang keponakan.

El tampak datang ke rumah sakit didampingi sang istri, Syifa Hadju. Saat ditemui awak media, El menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa terbaik untuk keluarga kecil Al dan Alyssa.

“Selamat buat Kak Al dan Kak Alyssa. Semoga ibunya sehat, bayinya juga sehat, dan keluarganya bahagia. Pokoknya doa terbaik,” ujar El.

El juga mengaku terharu atas kelahiran keponakan pertamanya tersebut. Namun, ia tak banyak berkomentar dan langsung bergegas masuk ke mobil.

“Terharu lah pastinya karena ini keponakan pertama, jadi ya terharu,” katanya.

Saat ditanya soal arti nama Soleil Zephora Ghazali, El meminta awak media untuk langsung menanyakannya kepada sang kakak.