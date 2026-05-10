Peran Besar Perempuan dalam Keluarga Jadi Sorotan di Era Digital

JAKARTA – Perempuan dinilai memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan keluarga di tengah derasnya perkembangan teknologi dan dunia digital. Mulai dari mendidik anak, menjaga kesehatan keluarga, hingga menopang ekonomi rumah tangga, peran perempuan kini semakin besar sekaligus penuh tantangan.

Hal itu menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Nasional Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (Alppind) yang digelar di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Forum tersebut mengangkat tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga dan bangsa di era digital.

Ketua Umum Alppind, DR. (HC) Atifah Hasan, Lc., mengatakan perempuan merupakan tiang utama dalam membangun keluarga yang kuat dan sehat. Menurutnya, tantangan era digital membuat perempuan perlu terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menghadapi berbagai persoalan sosial maupun ancaman dari dunia maya.

“Perempuan memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, mental, dan ancaman digital sehingga perlu terus diperkuat sebagai tiang peradaban bangsa,” ujarnya.

Ia menilai perempuan saat ini tidak hanya berperan sebagai pengasuh anak, tetapi juga menjadi penjaga kualitas pendidikan, kesehatan, hingga pembentukan karakter keluarga di tengah arus informasi yang semakin terbuka.