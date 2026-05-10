Apakah Ukuran Penis Berpengaruh ke Ejakulasi Dini? Ini Kata Dokter (Foto: Freepik)

JAKARTA - Banyak pria mengira ukuran organ intim berpengaruh terhadap ketahanan saat berhubungan seksual. Namun, Dokter Spesialis Andrologi dr. Jefry Tribowo menegaskan bahwa ejakulasi dini tidak ada kaitannya dengan ukuran penis, melainkan dipengaruhi berbagai faktor lain, mulai dari kondisi fisik hingga psikologis.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, dr. Jefry menjelaskan bahwa penyebab ejakulasi dini pada pria sangat kompleks. Menurutnya, salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah faktor genetik atau keturunan.

“Kondisi ejakulasi dini sejak awal menikah itu sebetulnya sangat luas kemungkinan faktornya. Bisa jadi karena faktor genetik atau keturunan,” kata dr. Jefry.

Selain faktor keturunan, kondisi fisik organ reproduksi juga dapat memicu ejakulasi dini. Salah satunya adalah hipersensitivitas atau sensitivitas berlebih pada penis.

“Faktor lain bisa juga karena penis terlalu sensitif alias hipersensitivitas penis. Akibat terlalu sensitif, ketika akan berhubungan, pengeluaran bisa terjadi lebih cepat dari seharusnya,” jelasnya.