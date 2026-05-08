Viral Lagi! Tweet Tahun 2022 Diduga Sudah Ramal Hantavirus 2026

TWEET tahun 2022 diduga sudah ramal Hantavirus 2026 kembali viral. Pasalnya, tweet tersebut seperti menjadi kenyataan lantaran benar Hantavirus atau virus hanta merebak pada tahun ini.

Hantavirus mulai ramai diperbincangkan usai merebak di kapal pesiar MV Hondius. Bahkan, ada 3 penumpang di kapal itu yang meninggal dunia.

1. Tweet Tahun 2022

Ya, jagat media sosial dibuat heboh setelah sebuah tweet lawas dari tahun 2022 mendadak viral usai munculnya kasus Hantavirus di kapal pesiar MV Hondius. Unggahan akun X bernama @iamasoothsayer itu menjadi sorotan karena dianggap meramalkan kemunculan wabah Hantavirus pada tahun 2026.

Dalam cuitannya, akun tersebut menulis singkat, “2023: Corona ended / 2026: Hantavirus.” Setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengonfirmasi adanya klaster kasus Hantavirus di kapal pesiar yang membawa penumpang dari berbagai negara, unggahan lama itu langsung dibanjiri komentar netizen yang mengaku merinding.

Sebagian pengguna media sosial mengaitkannya dengan teori konspirasi hingga menyebut akun tersebut seolah mengetahui masa depan. Namun, tak sedikit pula yang mencoba meluruskan bahwa Hantavirus sebenarnya bukan virus baru dan sudah dikenal dunia medis sejak puluhan tahun lalu.