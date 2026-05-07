Viral! Model India Bhavitha Mandava Cuma Pakai Jeans ke Met Gala 2026

MODEL India, Bhavitha Mandava, tengah jadi sorotan. Fotonya kala menghadiri Met Gala 2026 viral di media sosial.

Pasalnya, Bhavitha Mandava dinilai mengenakan pakaian yang terlalu santai. Tak seperti tamu lainnya yang pakai gaun mewah, dia hanya memakai jeans.

Bhavitha Mandava menjadi model pertama India yang membuka peragaan busana Chanel pada Desember 2025. Lulusan Universitas New York ini menghadiri Met Gala pertamanya pada Senin, 4 Mei 2026.

Dalam acara megah itu, Mandava mengenakan busana Chanel. Namun, pakaiannya dinilai terlalu simple untuk acara yang begitu megah.

Mandava terlihat hanya tampil mengenakan celana denim dan atasan lengan panjang. Penampilannya bak mendobrak kebiasaan para tamu undangan yang hadir dengan baju super mewah dan unik.