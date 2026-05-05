Potret Cantik Eileen Gu Atlet Ski Peraih Emas Olimpiade di Met Gala 2026, Unik Pakai Gaun Gelembung

ATLET ski peraih emas Olimpiade berdarah China-Amerika Serikat, Eileen Gu, mencuri perhatian saat hadir di Met Gala 2026. Penampilan atlet yang juga berprofesi sebagai model itu di karpet merah langsung jadi perbincangan berkat gaun unik yang memadukan unsur seni dan teknologi secara futuristik.

Diketahui, Eileen Gu mengenakan gaun gelembung. Dari dress mini yang dikenakannya, terlihat bubble-bubble bertebaran di sekitarnya saat melintasi red carpet.

1. Gaun Unik

Dilansir dari Page Six, Selasa (5/5/2026), Eileen Gu mengenakan gaun gelembung pendek yang menakjubkan karya Iris van Herpen, seorang desainer asal Belanda yang dikenal dengan karya "tech-couture". Dia pun merancang dress unik untuk Gu yang memadukan mode kelas atas dengan teknologi inovatif.

Dress itu dibuat menggunakan 15.000 gelembung kaca. Waktu pembuatannya pun tak main-main, yakni mencapai 2.550 jam atau sekitar 106 hari. Gaun yang dikenakan Gu pun menampilkan puluhan gelembung asli yang melayang ke udara.

“Saya mengenakan 15.000 gelembung kaca. Pembuatannya memakan waktu 2.550 jam. Ada teknologi di bawah gaun itu yang memungkinkan realitas menyatu dengan seni. Ini adalah permainan surealisme, permainan gerakan, permainan alam, kesenangan, dan imajinasi,” ujar Gu, dilansir dari ESPN, Selasa (5/5/2026).

Eileen Gu menambah cantik penampilannya dengan mengenakan sepatu hak transparan. Dia juga kenakan sepasang anting kecil yang sebagian tertutup oleh sanggulnya yang modis.