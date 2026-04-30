HOME WOMEN LIFE

Tak Perlu Dibuang, Ikan Sapu-Sapu Bisa Diolah Jadi Pupuk

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |07:05 WIB
JAKARTA Ikan sapu-sapu yang selama ini dianggap hama ternyata memiliki manfaat besar. Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Triyanto, mengungkapkan bahwa ikan ini bisa diolah menjadi Pupuk Organik Cair (POC).

Dalam sesi diskusi di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Kamis 30 April 2026, Triyanto menjelaskan, proses pengolahan ikan sapu-sapu menjadi pupuk tergolong mudah. Dengan begitu, ikan sapu-sapu bisa dilakukan di rumah melalui sistem fermentasi.

Pemkot Jaksel Buru Ikan Sapu-Sapu di Situ Babakan

"Jadi ikan sapu-sapunya itu bisa dihaluskan, halus kasar juga boleh, halus sekali juga boleh. Nanti ditambahkan mikroorganisme," ujar Triyanto.

1. Pupuk Ikan Sapu-Sapu

Triyanto menambahkan, pembuatan pupuk ini memerlukan bahan tambahan sebagai starter untuk perkembangan mikroba, seperti molase atau gula. Jika sulit menemukan molase, masyarakat bisa menggunakan bahan dapur lainnya.

"Dikasih molase atau gula. Kalau enggak punya molase ya gula merah, enggak ada gula merah apa susah, gula pasir," tuturnya.

Triyanto lalu memberikan rumus perbandingan bahan yang tepat. Waktu fermentasi juga menjadi kunci agar nutrisi dalam ikan terserap sempurna ke dalam cairan pupuk.

"Intinya jadi dikumpulkan bahan bakunya itu satu banding satu terus difermentasi selama kurang lebih di atas satu bulan ya," jelas dia.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968570/cara-membuat-polybag-tanaman-dari-sisa-spanduk-bekas-kampanye-vuSpRv9Zkl.jpg
Cara Membuat Polybag Tanaman dari Sisa Spanduk Bekas Kampanye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/612/2885170/5-hal-yang-wajib-dilakukan-setelah-bangun-tidur-bikin-hari-lebih-produktif-Qb0RiSZpev.jpg
5 Hal yang Wajib Dilakukan Setelah Bangun Tidur, Bikin Hari Lebih Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/19/612/2365077/5-lifehack-seputar-pakaian-yang-bermanfaat-kala-kepepet-G5ZXNSLz0W.jpeg
5 Lifehack Seputar Pakaian yang Bermanfaat kala Kepepet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/07/612/2357970/beredar-potret-kiwil-cium-mesra-venti-figianti-netizen-baru-lagi-0p9SkVssAk.jpg
Beredar Potret Kiwil Cium Mesra Venti Figianti, Netizen: Baru Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/01/612/2354539/prahara-ratu-kecantikan-rusia-dan-mantan-raja-malaysia-terungkap-dalam-pernikahannya-ada-istri-rahasia-lQgyXudLZe.jpg
Prahara Ratu Kecantikan Rusia dan Mantan Raja Malaysia, Terungkap Dalam Pernikahannya Ada Istri Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/26/612/2351159/hilang-3-pekan-turis-ini-andalkan-jamur-liar-dan-air-bendungan-GXwO90rvdq.jpg
Hilang 3 Pekan, Turis Ini Andalkan Jamur Liar dan Air Bendungan
