Mengenal Istilah 'Seagulling' yang Ramai di Medsos, Lebih Toxic dari Ghosting?

JAKARTA - Di era digital seperti saat ini, tren dating terus berkembang hingga muncul berbagai istilah baru. Terkini yang sedang ramai dibahas adalah seagulling.

Dikutip dari Psychology Today, istilah seagulling menggambarkan perilaku dalam hubungan yang bisa membuang waktu dan memicu kebingungan emosional. Seagulling adalah kondisi ketika seseorang tidak benar-benar tertarik secara romantis, tetapi tetap berusaha "menjaga" orang lain agar tidak didekati orang lain.

Dengan kata lain, pola ini tidak ingin menjalin hubungan serius, tetapi juga tidak rela orang yang ia dekati bersama orang lain. Istilah ini terinspirasi dari perilaku burung camar (seagull).

Burung ini dikenal suka mengambil makanan meski tidak lapar, hanya agar tidak dimiliki oleh yang lain. Pola ini belakangan banyak dialami oleh generasi muda, terutama Gen Z.

Beberapa tanda mengalami fenomena seagulling di antaranya masih diajak jalan atau chatting, tetapi hubungan tidak pernah jelas; diberi harapan kecil agar tetap bertahan; dia terlihat “territorial” saat kamu dekat dengan orang lain; dan tidak ada progres menuju hubungan serius.