HOME WOMEN LIFE

Imbas Tabrakan Kereta, Menteri PPPA Usul Gerbong Khusus Wanita Dipindah ke Tengah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |15:46 WIB
JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi mengusulkan gerbong khusus wanita di KRL dipindah ke tengah rangkaian.

Usulan itu disampaikan setelah adanya kecelakaan kereta api (KA) Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Senin malam.

“Kalau bisa yang perempuan jangan di depan dan belakang,” kata Arifah kepada wartawan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Ia mengaku usulan ini sudah disampaikan secara langsung ke Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia saat menjenguk korban luka akibat insiden ini di RSUD Bekasi. Menurutnya, posisi tengah lebih aman saat insiden. Dia menyebut langkah ini untuk menekan risiko korban perempuan.

"Kalau bisa yang perempuan jangan di depan dan belakang. Jadi kalau bisa di posisi di tengah, jadi posisi paling tengah, untuk gerbongnya ya. Supaya juga lebih safe dan aman," ujar dia.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/02/481/2099837/pemahaman-pertolongan-pertama-korban-kecelakaan-itu-penting-nyawa-bisa-jadi-taruhan-Lq1dZf67hZ.jpg
Pemahaman Pertolongan Pertama Korban Kecelakaan Itu Penting, Nyawa Bisa Jadi Taruhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/11/481/1989804/kecelakaan-kerja-sentuh-angka-80-392-kasus-kemenkes-sosialisasikan-program-k3-jBvZLLOQ0i.jpg
Kecelakaan Kerja Sentuh Angka 80.392 Kasus, Kemenkes Sosialisasikan Program K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/06/196/1987507/nh-dini-tutup-usia-linda-gumelar-berharap-anak-milenial-teruskan-cita-citanya-M5G3VmQiY6.jpg
NH Dini Tutup Usia, Linda Gumelar Berharap Anak Milenial Teruskan Cita-citanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/20/481/1953042/viral-tips-lepas-helm-korban-kecelakaan-ternyata-enggak-boleh-sembarangan-ZMjUFtXcVK.jpg
Viral Tips Lepas Helm Korban Kecelakaan, Ternyata Enggak Boleh Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/30/406/1929179/5-kecelakaan-paling-aneh-dan-janggal-yang-tak-terbayangkan-oleh-manusia-3QnzMd5Go6.jpg
5 Kecelakaan Paling Aneh dan Janggal yang Tak Terbayangkan oleh Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/18/481/1832127/kasus-kecelakaan-paling-rawan-dialami-pekerja-saat-berangkat-dan-pulang-kerja-5vQ84KbgGC.jpg
Kasus Kecelakaan Paling Rawan Dialami Pekerja saat Berangkat dan Pulang Kerja
