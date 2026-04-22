IBW 2026, Liliana Tanoesoedibjo Beri Apresiasi untuk 12 Perempuan Inspiratif Indonesia

JAKARTA - Gelaran bergengsi Indonesia's Beautiful Women (IBW) kembali hadir di tahun 2026. Memasuki tahun ke-15 penyelenggaraannya, IBW tetap konsisten menjadi wadah apresiasi bagi perempuan-perempuan inspiratif di Tanah Air.



Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo, menyampaikan rasa syukurnya atas konsistensi IBW dalam memberikan penghargaan kepada sosok perempuan yang tak hanya menonjol secara visual, tetapi juga memiliki kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar.



"IBW kini telah memasuki tahun ke-15, bertepatan dengan hari jadi HighEnd Magazine yang ke-18. Sebuah perjalanan yang mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam mengapresiasi perempuan Indonesia yang inspiratif," ujar Liliana Tanoesoedibjo dalam sambutannya di acara IBW 2026 pada Rabu (22/4/2026).



Liliana menjelaskan bahwa melalui HighEnd Magazine, pihaknya secara konsisten menghadirkan IBW untuk menjaring sosok perempuan yang memiliki paket lengkap, yakni prestasi dan integritas.



"Selama ini HighEnd secara konsisten menghadirkan IBW sebagai wadah penghargaan bagi perempuan-perempuan inspiratif yang tidak hanya cantik, tetapi juga berprestasi, berintegritas, serta memberi kontribusi nyata bagi masyarakat," tuturnya.





Pada perhelatan tahun ini, terdapat 12 perempuan dari berbagai latar belakang profesi yang terpilih menerima penghargaan IBW 2026. Mereka diantaranya ialah Enzy Storia, Tissa Biani, Melaney Richardo hingga Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca Callista.



Liliana pun memberikan pesan menyentuh bagi para peraih penghargaan agar terus menjadi dampak positif bagi masyarakat.



"Kepada para penerima penghargaan, kami mengucapkan selamat dengan penuh rasa bangga dan sukacita. Teruslah melangkah, berkarya, dan bersinar menjadi pelita bagi sesama," ucapnya.



Ia berharap, pencapaian yang diraih para awardee tahun ini dapat menjadi motivasi baru untuk terus menebar kebaikan yang tidak lekang oleh waktu.



"Kiranya pencapaian ini menjadi embun yang menyegarkan jiwa, menumbuhkan semangat baru untuk terus memberi makna, serta menghadirkan inspirasi yang tak lekang oleh waktu," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

