Pesan Khusus Jan Valacai untuk Pemenang IBW 2026

JAKARTA - Ajang Indonesia's Beauty Women 2026 kembali digelar pada Rabu (22/4/2026). Mengusung tema The Essence of Her, acara ini memberikan apresiasi kepada 12 perempuan Indonesia yang menginspirasi masyarakat luas.

Country Manager BTL Aesthetics Indonesia, Jan Valacai, mengungkapkan bahwa kehadiran pihaknya dalam acara tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mendukung perempuan Indonesia dalam meraih impian mereka.

“BTL Aesthetics fokus pada kesehatan dan kecantikan. Dan tentu semua perempuan di Indonesia ingin sehat dan cantik,” ujar Jan Valacai saat ditemui di sela-sela acara.

Menurut Jan, ajang Indonesia’s Beauty Women memiliki nilai yang sangat penting bagi industri kecantikan Tanah Air. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut.

“Kami selalu mendukung acara seperti ini. Indonesia’s Beauty Women sangat penting,” tuturnya.

Lebih lanjut, Jan menjelaskan keselarasan antara nilai merek BTL Aesthetics dengan ajang IBW. Menurutnya, acara ini menjadi wadah yang mempertemukan berbagai figur inspiratif, mulai dari selebritas hingga pengusaha.

“Ada banyak artis, ada banyak entrepreneur. Itu sebabnya BTL ingin mendukung, dan ini juga penting untuk visibilitas,” jelasnya.