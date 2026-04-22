Raih Penghargaan IBW 2026, Ranty Maria Ungkap Rahasia Eksis di Dunia Hiburan

JAKARTA - Aktris Ranty Maria terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan Indonesia's Beauty Women 2026: The Essence of Her yang digelar oleh HighEnd Magazine pada Rabu (22/4/2026).

Didapuk sebagai salah satu dari 12 perempuan inspiratif, Ranty mengaku sangat bangga sekaligus bersyukur atas pencapaian kariernya selama ini.

Bintang sinetron ini menilai penghargaan tersebut sebagai sebuah kehormatan. Ia pun berjanji tidak akan menyia-nyiakan apresiasi yang diterimanya.

“Aku sangat bangga dan senang banget karena dari begitu banyak perempuan hebat dan beautiful di Indonesia, tahun ini aku bisa masuk di antara 12 orang terpilih,” ujar Ranty Maria saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.

Ia menambahkan bahwa penghargaan ini akan menjadi penyemangat untuk terus berkarya di industri hiburan.

“I will not take this for granted. Ini akan menjadi penyemangat lagi untuk aku bisa tetap eksis di industri ini dan terus memberikan yang terbaik,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ranty mengenang perjalanan kariernya yang tidak mudah di dunia hiburan Tanah Air.