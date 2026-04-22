HOME WOMEN BEAUTY

Anggun Melati Ajak Wanita Indonesia Kejar Mimpi Tanpa Batas: Achieve Your Dream!

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |19:00 WIB
Anggun Melati Ajak Wanita Indonesia Kejar Mimpi Tanpa Batas: Achieve Your Dream!
Anggun Melati Ajak Wanita Indonesia Kejar Mimpi Tanpa Batas: Achieve Your Dream! (Foto: Aziz/Okezone)
JAKARTA - Senior Vice President Ismaya Group, Anggun Melati, memberikan dukungan penuh terhadap gelaran Indonesia's Beauty Women (IBW) 2026. Acara yang digagas oleh HighEnd Magazine ini dinilai menjadi wadah penting untuk mengapresiasi peran perempuan di era modern.

Anggun menyatakan bahwa Ismaya Group memiliki visi yang sejalan dalam mendukung kiprah perempuan di berbagai sektor. Ia mengaku bangga bisa terlibat dalam acara yang menghadirkan perempuan-perempuan inspiratif Tanah Air.

“Senang banget kita bisa mendukung Indonesia’s Beauty Women, karena kami dari Ismaya juga sangat mendukung peran perempuan,” ujar Anggun Melati di iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Ia juga memuji konsistensi HighEnd dalam memberikan ruang bagi perempuan untuk merayakan pencapaian mereka. Menurutnya, apresiasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memotivasi generasi perempuan berikutnya.

“HighEnd ini selalu konsisten untuk merayakan dan mengumpulkan perempuan-perempuan inspiratif, sekaligus mengapresiasi berbagai peran dalam dunia modern dan prestasi yang dicapai perempuan Indonesia,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anggun juga menyampaikan pesan mendalam bagi seluruh perempuan di Indonesia, khususnya dalam semangat memperingati Hari Kartini. Ia menekankan pentingnya kegigihan dalam meraih cita-cita.

“Pesannya adalah semangat Hari Kartini, selalu berkarya, dan kejarlah segala impian yang ingin kamu capai,” tegasnya.

