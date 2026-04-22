IBW 2026: The Essence of Her Tuai Pujian, Liliana Tanoesoedibjo Bangga dengan Perempuan Lokal (Foto: Aziz/Okezone)

JAKARTA - Ajang Indonesia's Beauty Women (IBW) 2026 kembali digelar pada Rabu (22/4/2026). Gelaran apresiasi bagi perempuan inspiratif Indonesia ini pun sukses menuai pujian publik.

Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo, menilai ajang ini menjadi momentum penting dalam mengangkat derajat serta prestasi perempuan di Tanah Air.

“Ya, acara hari ini memberikan penghargaan dan apresiasi kepada perempuan-perempuan yang inspiratif,” ujar Liliana Tanoesoedibjo di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Selain itu, Liliana menilai para penerima penghargaan IBW 2026 merupakan sosok yang memiliki keseimbangan antara penampilan, bakat, dan karakter yang kuat.

“Mereka tidak hanya cantik, tetapi juga bertalenta dan memiliki integritas,” ungkapnya.