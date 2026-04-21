HOME WOMEN LIFE

Mako Komuro Pilih Hidup Sederhana di AS, Kini Terlihat Bersama Keluarga Kecilnya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |06:39 WIB
Mako Komuro Pilih Hidup Sederhana di AS, Kini Terlihat Bersama Keluarga Kecilnya (Foto: Nypost)
JAKARTA Mako Komuro, yang sebelumnya dikenal sebagai Putri Mako dari keluarga kekaisaran Jepang, kembali menjadi sorotan setelah kehidupan terbarunya di Amerika Serikat terungkap.

Melansir laman Town and Countrymag, sejak menikah dengan Kei Komuro pada 2021, ia resmi melepas status kerajaan dan memilih menjalani kehidupan sebagai warga biasa. Pasangan ini awalnya tinggal di New York City, tempat Kei berkarier sebagai pengacara.

Kini, mereka disebut menetap di kawasan pinggiran Fairfield County. Dalam foto yang beredar, pasangan tersebut terlihat menjalani aktivitas sehari-hari seperti berbelanja di toko roti, supermarket, hingga toko keju bersama bayi mereka.

Kehadiran sang buah hati menjadi kabar bahagia tersendiri bagi keluarga kerajaan Jepang. Bayi tersebut merupakan cucu pertama bagi Pangeran Akishino dan istrinya. Namun hingga kini, identitas sang anak, termasuk nama dan jenis kelaminnya, belum diungkap ke publik.

Pihak keluarga kekaisaran pun memilih menjaga privasi Mako. Kepala rumah tangga Putra Mahkota, Naomasa Yoshida, menegaskan bahwa Mako kini menjalani kehidupan sebagai warga biasa dan diharapkan dapat hidup dengan tenang.

Sejak meninggalkan Jepang, Mako dan Kei memang dikenal menjaga jarak dari sorotan media. Dalam pernyataannya sebelum pindah ke Amerika Serikat, Mako sempat menyampaikan keinginannya untuk membangun kehidupan yang damai bersama suaminya.

Pilihan hidup pasangan ini dinilai kontras dengan sejumlah anggota keluarga kerajaan lain di dunia yang tetap berada dalam sorotan publik. Mako dan Kei justru menunjukkan bahwa meninggalkan kehidupan kerajaan juga bisa berarti menjalani hidup sederhana dan privat sepenuhnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
