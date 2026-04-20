HOME WOMEN WOMEN

Aussie Beef Fair: Sensasi Beli Daging Sapi Berhadiah ke Sydney

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |19:34 WIB
Aussie Beef Fair: Sensasi Beli Daging Sapi Berhadiah ke Sydney
MLA hadirkan Aussie Beef Fair: Discover the Finest Flavors of New South Wales. (Foto: dok MLA)
JAKARTA - Meat and Livestock Australia (MLA), bekerja sama dengan pemerintah negara bagian New South Wales (NSW) serta didukung oleh Qantas Airways dan Ranch Market, menghadirkan acara bertajuk Aussie Beef Fair: Discover the Finest Flavors of New South Wales. Program ini mempromosikan berbagai produk NSW, termasuk daging sapi paling berkualitas.

Program ini dimulai dengan pembukaan (kick-off) yang berlangsung di Ranch Market Lotte Shopping Avenue, Jakarta pada Kamis (16/4/2026). Acara pembukaan dihadiri langsung oleh Chief Representative MLA Indonesia, Christian Haryanto.

Turut dihadiri oleh NSW Trade and Investment Director Yonathan Wijaya, Chief Marketing and Merchandising Officer PT SBL Elsa Dian Trifani yang diwakili oleh Eduard Koentjoro (Head of operation Ranch Market), Qantas Sales Manager Ade Ranti Permatasari yang diwakili oleh Irene, serta demo memasak yang dipandu oleh Chef Fernando Sindu. 

Setelah acara pembukaan selesai, Aussie Beef Fair resmi berlangsung selama satu bulan mulai dari 16 April hingga 15 Mei 2026 yang tersedia di 18 gerai Ranch Market di Jakarta. Berbagai produk NSW akan dipamerkan, termasuk daging sapi asal NSW Australia yaitu Manning Valley Naturally, Wingham dan Mulwarra di gerai Ranch Market di Jakarta.

Selama masa promosi, konsumen berkesempatan untuk merasakan 'sensasi membeli daging sapi berhadiah ke Sydney Australia'. Christian Haryanto menyampaikan, pemborong atau top spender mempunyai kesempatan untuk diberangkatkan ke Sydney, Australia oleh Qantas. 

"Nah, promo ini akan ada di Ranch Market selama satu bulan, di mana ada juga beberapa daging sapi yang mereka akan promosikan berupa diskon," ujar Christian Haryanto kepada iNews Media Group di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

"Dalam program Aussie Beef Fair ini, kita mengadakan satu Top Spender, di mana nanti customer dari Ranch Market yang di akhir periode pembelanjaannya paling besar atau paling tinggi, itu akan mendapatkan tiket pulang-pergi untuk ke Australia, yaitu ke Sydney. Jadi program ini juga didukung oleh Qantas," katanya.

