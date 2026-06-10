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Tampil di PRJ 2026, Mi Burung Dara Gebyar Promo dan Hadirkan Inul Daratista

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |14:00 WIB
Tampil di PRJ 2026, Mi Burung Dara Gebyar Promo dan Hadirkan Inul Daratista
Mi Burung Dara gebyar promo dan hadirkan Inul Daratista di PRJ 2026. (Foto: dok Mi Burung Dara)
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JAKARTA - PT Surya Pratista Hutama (PT Suprama) hadir untuk pertama kalinya di ajang Jakarta Fair Kemayoran (PRJ) 2026. Ajang ini dijadwalkan berlangsung selama satu bulan penuh pada 11 Juni – 12 Juli 2026 di JIEXPO Kemayoran. 

PT Suprama sendiri merupakan produsen mi kering, mi instan, dan snack Mi Burung Dara, Best Wok, Mi Telur Urai, dan Bihun Doroku.

Terpercaya sejak tahun 1972 dan telah melayani masyarakat selama lebih dari 5 dekade, PT Suprama menampilkan beragam produk unggulan yang menjadi favorit semua kalangan.

Public Relations PT Suprama, Silvester Yansen Perera mengungkapkan, pihaknya sangat antusias untuk berpartisipasi di PRJ tahun ini. 

“PRJ menjadi momen bagi PT Suprama untuk mendekatkan diri dengan pelanggan dan para pelaku di industri makanan melalui interaksi langsung lewat berbagai kegiatan edukasi dan product experience,” ucapnya. 

Selama ajang PRJ 2026 berlangsung, PT Suprama membuka booth Mi Burung Dara yang setiap harinya menghadirkan berbagai aktivitas seru untuk memberikan pengalaman menarik bagi seluruh pengunjung. 

      
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