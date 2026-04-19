HOME WOMEN BEAUTY

Melihat Tantangan Jurnalis Perempuan di Ajang “HER PURPOSE: Women Leading the Next Generation”

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |18:39 WIB
Melihat Tantangan Jurnalis Perempuan di Ajang "HER PURPOSE: Women Leading the Next Generation"
Wapemred Okezone Bernadheta Ginting (Foto: IMG/Arif)
JAKARTA - Mengangkat semangat emansipasi modern yang relevan dengan tantangan masa kini, Rising Girls bersama Plataran Menteng menggelar acara exclusive private networking bertajuk “HER PURPOSE: Women Leading the Next Generation”

Acara ini menghadirkan para pemimpin perempuan lintas sektor untuk membahas bagaimana perempuan saat ini tidak hanya memimpin, tetapi juga mendorong perubahan nyata dalam policy, bisnis, hingga skala global.

Bernadetha Ginting, Wakil Pemimpin Redaksi Okezone turut menjadi salah satu narasumber di HER PURPOSE: Women Leading the Next Generation. Ia pun mengungkap siai kuat seorang wanita sebagai jurnalis yang kerap dipandang sebelah mata.

HER PURPOSE angkat isu perempuan

“Menjadi perempuan di industri jurnalis bukan sesuatu yang mudah. Ketika di lapangan apalagi yang kita liput kejadian yang kontroversi, kita salau mendapat pertanyaan apakah bisa? Apakah kalau kita kirim perempuan bisa bertahan? Bisa meliput berita,” ungkap Bernadetha.

Berkecimpung di dunia jurnalistik selama lebih dari 10 tahun ini pun membuatnya akrab dengan keraguan akan sosok perempuan yang bekerja di industri media. Hal tersebut tentu tak mudah dan membuatnya justru semakin tertantang.

Ia mengatakan keberanian adalah kunci bagi perempuan untuk mendobrak stigma dan bisa bersinar kariernya. Ia menjelaskan keberanian juga menjadi alasan seorang jurnalis wanita bisa dihargai.

