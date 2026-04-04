HOME WOMEN LIFE

Deretan Artis yang Menikah dengan Konsep Negeri Dongeng

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |09:01 WIB
JAKARTA - Sejumlah artis Tanah Air pernah menggelar pernikahan mewah dengan konsep princess ala negeri dongeng. Gaun bak Cinderella, dekorasi istana, hingga suasana romantis nan megah membuat momen sakral mereka jadi sorotan publik.

Berikut deretan artis Indonesia yang pernah menikah dengan tema princess.

  1. Sandra Dewi dan Harvey Moeis (2016): Menikah di Disneyland Tokyo, Jepang, dengan tema Cinderella yang sangat ikonik.
  2. Ria Ricis dan Teuku Ryan (2021): Mengusung tema Disney Princess dengan gaun Cinderella yang menyala dalam gelap.
  3. Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie (2015): Pernikahan megah di gereja dan resepsi dengan dekorasi bak negeri dongeng.
  4. Rachel Vennya dan Niko Al Hakim (2017): Pernikahan megah bertema fairytale dengan dekorasi bunga yang memukau.
  5. Yuanita Christiani dan Indra Wiguna (2019): Pernikahan bertema fairytale yang mewah dan elegan.
  6. Via Vallen dan Chevra Yolandi (2022): Mengusung tema negeri dongeng dengan dekorasi bunga-bunga dan kupu-kupu yang megah.

Konsep ini umumnya melibatkan vendor dekorasi berskala besar, gaun bertema putri (princess), dan sering kali dilaksanakan di tempat bertema ballroom klasik atau bahkan luar negeri.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/194/3204608/jefri_nichol-w0fS_large.jpg
4 Potret Zahwa Massaid yang Diduga Pacar Baru Jefri Nichol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/611/3199966/no_na-WBlj_large.jpg
4 Potret Personel No Na Jadi Petugas TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/194/3194209/ammar-e8sB_large.jpg
Ammar Zoni Tampil Klimis di Sidang Lanjutan Kasus Narkoba Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/612/3194064/clare-Lx7o_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Clare Herdman, Istri Pelatih Timnas Indonesia John Herdman 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191527/marsha-s8au_large.jpg
Potret Marsha Aruan Pose di Depan Masjid dan Berkerudung, Netizen: Mualaf?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
