Menkraf: 130 Juta Tiket Bioskop Terjual Sepanjang 2025, 60% Film Nasional

JAKARTA — Industri film nasional menunjukkan tren positif dengan capaian sekitar 130 juta tiket bioskop terjual sepanjang tahun 2025 lalu, di mana 60 persen di antaranya merupakan film Indonesia.

Capaian ini menjadi sinyal kuat tingginya minat masyarakat terhadap karya anak bangsa sekaligus peluang besar untuk terus meningkatkan kualitas industri film.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif (Menkraf), Teuku Riefky Harsya, saat menghadiri screening film Pelangi di Mars bersama Kabinet Merah Putih di Plaza Senayan, Kamis (2/4/2026).

"Film Indonesia ini berkembang dengan pesat. Tahun lalu sendiri itu ada sekitar 130 juta tiket bioskop terjual dan 60 persennya itu menonton film nasional," ujar Teuku Riefky.

Ia mengungkapkan, perkembangan industri film Indonesia tidak hanya terlihat dari jumlah penonton, tetapi juga inovasi teknologi yang mulai diadopsi dalam produksi film.