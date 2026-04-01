5 Bahaya Konsumsi Ikan Sapu-Sapu

JAKARTA - Persoalan menjamurnya ikan sapu-sapu menjadi perhatian netizen. Ikan yang kerap muncul di berbagai sungai di Jakarta itu ramai diburu hingga dibasmi lantaran makin mendominasi perairan hingga disebut hama.

Ikan sapu-sapu sering dianggap sebagai ikan “pembersih” di perairan, bahkan kerap dipelihara di akuarium. Namun, di balik reputasinya itu, ikan ini menyimpan berbagai fakta menarik yang belum banyak diketahui.

Di beberapa daerah, ikan ini bahkan sempat dikonsumsi karena jumlahnya melimpah. Namun, di balik itu, ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diperhatikan.

Bahaya Makan Ikan Sapu-Sapu

1. Paparan Logam Berat

Ikan sapu-sapu memiliki kemampuan menyerap logam berat dari lingkungan tempat hidupnya. Zat berbahaya seperti merkuri, timbal, dan kadmium dapat menumpuk dalam tubuh ikan.