Apa Itu 'Furab'? Istilah Viral yang Ramai Dibicarakan Netizen

Apa Itu 'Furab'? Istilah Viral yang Ramai Dibicarakan Netizen (Foto: Instagram)

JAKARTA - Jagat media sosial, khususnya X, tengah diramaikan dengan istilah “Furab” yang mendadak viral dan masuk daftar trending topic sejak akhir Maret 2026.

Istilah ini muncul dari kreativitas netizen yang kerap menggabungkan nama dua figur publik yang dijodohkan. Dalam hal ini, “Furab” merupakan singkatan dari Fuji dan Reza Arap.

Awal Mula Istilah “Furab”

Popularitas sebutan ini mulai melonjak setelah sebuah unggahan dari akun menfess ramai dibicarakan. Dalam postingan tersebut, netizen membagikan meme yang menampilkan kebersamaan Fuji dan Reza Arap, sekaligus mengajak pengguna lain untuk mendukung “kapal” mereka.

Dalam budaya internet, “kapal” merujuk pada pasangan yang dijodohkan oleh penggemar, meskipun belum tentu memiliki hubungan resmi di dunia nyata.

Menariknya, pasangan ini bahkan dijuluki sebagai “kapal tanpa haters” karena dianggap punya chemistry yang unik dan selera humor yang sejalan.

Spekulasi soal kedekatan keduanya sebenarnya sudah beredar sejak tahun sebelumnya. Salah satu momen yang memicu perhatian publik adalah ketika Fuji dan Reza Arap terlihat berfoto bersama dalam sesi photobooth dengan teman-teman mereka.

Kala itu, momen tersebut sempat dianggap sebagai bagian dari double date oleh netizen.