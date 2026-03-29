Kalung hingga Gelang Syifa Hadju dan El Rumi Saat Pre-Wedding, Totalnya Tembus Rp400 Juta

Kalung hingga Gelang Syifa Hadju dan El Rumi Saat {Pre-Wedding}, Totalnya Tembus Rp400 Juta. (Foto : IG Syifa Hadju)

JAKARTA - Selebritis Syifa Hadju baru saja melangsung foto pre-wedding bersama sang kekasih El Rumi. Dalam momen ini, Syifa menggunakan sejumlah aksesoris yang total nilainya nyaris Rp500 juta.

Setelah foto di Swiss hingga potret adat Jawa, dua sejoli yang akan segera melangsungkan pernikahan itu kembali melakukan foto pre-wedding bernuansa dreamy dan indah.

Syifa nampak begitu cantik dalam balutan gaun merah muda yang lembut saat berpose dengan El. Melengkapi penampilannya, Syifa menggunakan aksesoris berupa gelang, cincin dan kalung.

Dikutip akun fashion__selebriti, Minggu (29/3/2026), satu per satu harga perhiasan yang dikenakan Syifa. Untuk anting-anting Cartier dengan nilai Rp136 juta. harga kalung yang dipakai harganya mencapai Rp170 juta sedangkan gelang yang dipakai Rp135,15 juta.

Harga tersebut juga mengacu kepada brand Cartier. Jika ditotal maka nilai perhiasan yang dipakai Syifa untuk momen pre wedding adalah Rp441,15 juta.